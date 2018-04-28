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ДНР: украинские силовики обстреляли Докучаевск из минометов и танков
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ДНР: украинские силовики обстреляли Докучаевск из минометов и танков 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу утром обстреляли Докучаевск из танковых орудий и тяжелых минометов.
Об этом заявил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"В 09:35 ВСУ открыли огонь по направлению Новотроицкое — Докучаевск. Выпущено пять мин калибра 120 мм, произведено два выстрела из танка", — приводит слова руководителя представительства Донецкое агентство новостей. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В ДНР также сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики свыше 750 боеприпасов. В результате обстрелов было нарушено электроснабжение в окрестностях Ясиноватой и на юге ДНР.
С 30 марта по инициативе лидеров провозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы полностью не прекратились.
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