Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о 45 жертвах обстрелов с начала года

ДОНЕЦК , 27 апр — РИА Новости . Жертвами обстрелов со стороны украинских силовиков в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала года стали 45 человек, еще 94 были ранены, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.

"С 1 января по 26 апреля 2018 года на территории ДНР погибли 45 человек, среди которых 40 военнослужащих, четыре гражданских мужчины и одна гражданская женщина", — говорится в сообщении аппарата омбудсмена ДНР.