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Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о 45 жертвах обстрелов с начала года
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Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о 45 жертвах обстрелов с начала года 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Жертвами обстрелов со стороны украинских силовиков в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала года стали 45 человек, еще 94 были ранены, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.
"С 1 января по 26 апреля 2018 года на территории ДНР погибли 45 человек, среди которых 40 военнослужащих, четыре гражданских мужчины и одна гражданская женщина", — говорится в сообщении аппарата омбудсмена ДНР.
Отмечается, что ранения с начала года получили 94 человека. «С 20 по 26 апреля 2018 года на территории ДНР погибли пять человек.. Ранение в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек, из которых четыре военнослужащих республики и двое гражданских мужчин», — добавили в аппарате омбудсмена ДНР.
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