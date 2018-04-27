Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о 45 жертвах обстрелов с начала года 

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Жертвами обстрелов со стороны украинских силовиков в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала года стали 45 человек, еще 94 были ранены, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.
"С 1 января по 26 апреля 2018 года на территории ДНР погибли 45 человек, среди которых 40 военнослужащих, четыре гражданских мужчины и одна гражданская женщина", — говорится в сообщении аппарата омбудсмена ДНР.
Отмечается, что ранения с начала года получили 94 человека. «С 20 по 26 апреля 2018 года на территории ДНР погибли пять человек.. Ранение в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек, из которых четыре военнослужащих республики и двое гражданских мужчин», — добавили в аппарате омбудсмена ДНР.