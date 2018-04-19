В Совфеде назвали спекуляцией заявление Порошенко об «опрометчивости» основания Москвы

«Уже не осталось никаких козырей, чтобы показать силу Украины, её самостоятельность. Падает экономика, у власти нет никакого авторитета, поэтому предпринимаются попытки привлечь внимание, воззвать к национальному самосознанию. Для этой цели всё и делается. Они спекулируют на исторических фактах, поскольку никаких рычагов больше не осталось», — сказала она.

Парламентарий также отметила, что Киев постоянно пытается украинизировать общую с Россией историю.

«Под это заточены ресурсы интеллектуальные и финансовые. Печально, конечно, что происходит такая агрессивная попытка украинизировать историю, отталкиваясь от нашего совместного прошлого. Признавая, что подобное делается украинскими действующими властями целенаправленно, хочу сказать, что ничем хорошим это не закончится. И плохо будет в первую очередь для самой Украины», — заключила Гумерова.