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Порошенко рассказал, что СБУ пресекла 400 терактов, организованных Москвой
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Порошенко рассказал, что СБУ пресекла 400 терактов, организованных Москвой 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Президент Украины Пётр Порошенко во время совещания в ситуационном центре обвинил Россию в попытке организовать более 400 терактов на территории его страны за последние несколько лет.
«Мы видим попытки организации террористических атак внутри страны, и СБУ за 3,5 года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины», — заявил он, подчеркнув, что люди, которые должны были исполнить эти атаки «прошла подготовку в соответствующих лагерях на территории РФ и незаконно аннексированного Крыма».
Также он обвинил Россию в блокаде и эмбарго на поставки украинских товаров, заявив, что это форма гибридной войны и российской агрессии.
«Наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объема. Раньше это было более трети», — приводит слова Порошенко его официальный сайт.
Президент «незалежной» Порошенко поблагодарил силовиков за спасенные жизни людей в результате «предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины», которые должна была исполнить Надежда Савченко, якобы завербованная Москвой, когда находилась в российской тюрьме.
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