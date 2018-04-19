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Медведчук: Разговорами о единстве церкви власть прикрывает политический раскол
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Медведчук: Разговорами о единстве церкви власть прикрывает политический раскол 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.
«Тот факт, что сегодня, как и во времена Виктора Ющенко, поднята тема единой поместной церкви, вовсе не означает стремления власти к объединению страны. Циничное вмешательство в сферу религии, тем более в условиях противостояния, которое уже привело к расколу в обществе, не сможет объединить украинский народ. Напротив, такое грубое вмешательство в вопросы веры грозит усилением раскола. Но куда циничнее то, что, поднимая вопрос создания единой поместной церкви, власть пытается прикрыть политический раскол», — считает он.
В Московском патриархате выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.
Верховная рада сегодня поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам президента, решение синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.
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