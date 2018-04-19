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В Киеве заговорили о референдуме по острову Тузла
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В Киеве заговорили о референдуме по острову Тузла 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины.
«МинВОТ призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части о. Тузла в собственность России с целью недопущения дальнейшего пренебрежения положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основополагающих принципов международного права», — говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что статьей 73 Конституции Украины предусмотрено, что исключительно всеукраинский референдум решает вопросы об изменении территории Украины.
17 апреля Крым передал более 6,53 тысячи квадратных метров на острове Коса Тузла. Через остров Тузла проходит Крымский мост, который соединит Керченский и Таманский полуостровы через Тузлу и Тузлинскую косу. Остров образовался из остатков Тузлинской косы, продолжения Таманского полуострова, размытой во время сильного шторма в 1925 году.
Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года, в ходе которого 96% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России.
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