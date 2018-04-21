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В Киеве признали, что не смогут вернуть остров Тузла
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В Киеве признали, что не смогут вернуть остров Тузла 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Украина ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла, кроме политических заявлений и дипломатических демаршей, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Во вторник правительство Крыма передало принадлежащий республике участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив, в федеральную собственность.
"К сожалению, ничего (не может сделать Киев — ред.), если быть честными и откровенными, кроме дипломатических демаршей и политических заявлений, к сожалению, ничего", — сказал Тука в эфире телеканала «112 Украина», комментируя передачу острова Тузла в собственность России.
Он отметил, что РФ в среднесрочной перспективе получит контроль над судоходством в Керченском проливе.
Тузлинская коса — коса в Керченском проливе, когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 1920-х годах от нее отделился остров Тузла. Ныне коса состоит из длинного вытянутого острова и идущей от Таманского полуострова насыпной дамбы, соединившей более мелкие островки. Отделенная проливом западная часть косы административно относится к республике Крым, а восточная часть, соединенная с материком, — к Краснодарскому краю. Во время нахождения Крыма в составе Украины вокруг острова Тузла возник территориальный спор. С воссоединением Крыма с РФ Керченский пролив перестал быть предметом переговоров с Украиной.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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