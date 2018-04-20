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Украина возмущена передачей острова Тузла в собственность России
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Украина возмущена передачей острова Тузла в собственность России 

Свободная пресса 42 минуты назад
Фото: Свободная пресса
Власти «незалежной» недовольны тем, что остров Тузла передали в федеральную собственность РФ. «Министерство осуждает незаконные действия страны-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать передачу части острова Тузла в собственность России с целью недопущения дальнейшего игнорирования положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства», — приводит сообщение министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины РИА «Новости».
Уточняется, что в собственности России остров передал Совмин Республики Крым. Именно по этой части Тузлинской косы проходит Крымский мост.
Ранее «СП» сообщала, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков накануне своего визита в США заявил, что другие страны должны брать с «незалежной» пример в том, как надо противостоять России. При этом он обвинил Москву во вмешательстве в выборы других стран, ведении кибервойн и отравлении в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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