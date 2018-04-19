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Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей»
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Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Украины Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей», подчеркнув, что создание в стране независимой православной церкви «восстановит историческую справедливость». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава украинского государства рассказал о своем намерении обратиться к Константинопольскому патриархату с просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Политик попросил Верховную раду поддержать его решение.
"Именно из Царьграда (Константинополя — прим. «РГ») пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", — отметил Порошенко в ходе выступления в парламенте.
Московский патриархат ранее выразил надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.
В настоящий момент на Украине действуют каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
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