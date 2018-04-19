Минюст Украины обжалует отказ суда взыскать с украинской «дочки» «Роснефти» $26,8 млн

Минюст Украины готовит апелляционную жалобу на отказ суда во взыскании с украинской «дочки» «Роснефти» суммы в $26,8 млн Об этом сообщает украинское ведомство со ссылкой на замминистра юстиции Сергея Шкляра.

«Мы ещё не видели полного текста этого решения. Как сообщила судья, оно будет объявлено 2 мая. Конечно, мы хотим видеть, как аргументирует суд такое решение. Однако мы не будем ждать мая и уже готовим апелляционную жалобу», — сказал Шкляр. Ранее Хозяйственный суд Луганской области отказал Министерству юстиции Украины во взыскании с Лисичанской нефтяной инвестиционной компании, которая является украинской дочерней структурой «Роснефти», $26,8 млн