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Гройсман поборется за Украину, но не сейчас
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Гройсман поборется за Украину, но не сейчас 

Украина.ру 39 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил во время встречи с представителями региональных СМИ.
«Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину», — сказал Гройсман.
Я хочу боротись за Україну і буду брати участь у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями та кроками будуть змінювати Україну. pic.twitter.com/dvBNUZCG6L
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 апреля 2018 г.
По словам политика, досрочных парламентских выборов не будет.
«Сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов. Можем за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принят наш закон о более жестком наказании за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников», — написал Гройсман в своем Twitter.
Ранее в интервью изданию Ukraina.ru экономист Андрей Блинов заявил, что хоть Гройсман и не идет на президентские выборы, у него сформировались близкие отношения с частью коалиции, а именно с «Народным Фронтом», Арсением Яценюком и Арсеном Аваковым. В то же время, по мнению эксперта, Гройсман находится в некоторой оппозиции к БПП, но вряд ли премьер пойдет на серьезный конфликт с президентом.
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