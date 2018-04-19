Политолог: У Онищенко есть железный компромат на Порошенко

Своим мнением на этот счет с изданием Ukraina.ru поделился украинский политолог Василий Стоякин.

— Как вы считаете, на пленках Онищенко и правда голос Порошенко, или это фейк?

— Скорее всего, это не фейк. Хотя пленки были опубликованы с большой задержкой, что дает основания для некоторых сомнений. Но с самого начала было известно, что у Онищенко есть совершенно железный компромат на президента. И с фактическом стартом избирательной компании он начал их публиковать.

— Почему именно сейчас, надеялся найти компромисс с Порошенко?

— В том числе. Онищенко думал, что ему удастся найти точки соприкосновения с президентом, способы договориться, но этого не произошло. Теперь будут появляться все новые и новые интересные фрагменты из жизни Порошенко. Тут чисто политический расчет на то, что в условиях избирательной кампании спрос на публикацию таких материалов будет достаточно большой.

— Повлияют ли пленки Онищенко на репутацию Порошенко перед выборами?

— Крайне маловероятно, что эти материалы окажут влияние на ход избирательной кампании. Очень трудно бросить тень на черного кота, который пасется в темной комнате. У Порошенко уже устойчиво сформировался имидж, причем не только на Украине . Для всего мира он человек весьма коррумпированный.

— Токсична ли сама фигура экс-министра экологии Николая Злочевского или про него уже все забыли?

— Хоть этот фрагмент может стать самым тяжеловесным в серии пленок Онищенко, для самого Порошенко обвинения в газовых схемах со Злочевским не выглядят слишком серьезными. Даже я уже забыл про Злочевского, что говорить о широких народных массах. Для того, чтобы компромат сработал, нужна масштабная кампания по всем основным каналам, нужно определенное медиапланирование, поддержка со стороны внешних игроков. А внешние враги определиться не могут. Для Порошенко это и хорошо, и плохо. Для Вашингтона Тимошенко является еще худшим вариантом, чем Порошенко.

— «Пленки Мельниченко» при Кучме тоже ни к чему не привели.

— Пленки Онищенко можно было бы сравнить с направленной против Кучмы медиакампанией в связи с пленками Мельниченко. При этом, несмотря на весь ее масштаб, президент удержался. Ни пленки Мельниченко, ни гибель Георгия Гонгадзе к отставке Кучмы не привели. Он досидел до конца свой срок и даже попытался привести преемника, и имел неплохие шансы его протащить.

— Можно ли сказать, что сейчас избирателя больше интересуют социальные проблемы, а не коррупционные скандалы?

— В сознании людей отсутствует привязка коррумпированности президента к бедности. Мы жили лучше при коррумпированном Януковиче, чем при коррумпированном Порошенко. И в чем, спрашивается, был смысл?

— Как будет реагировать президент?

— Сам Порошенко может быть и не станет комментировать эту ситуацию. Но Порошенко склонен в таких случаях к эмоциональным или истерическим реакциям, и он постарается каким-то образом отомстить. Поэтому если внезапно произойдет наезд на редакцию СМИ, которые это опубликовали, будет неудивительно.

— Сегодня в Верховной Раде разгорается скандал по поводу обращения Порошенко к патриарху Варфоломею II по поводу автокефалии украинской поместной церкви. Затмит ли это историю с пленками Онищенко?

— Некоторые утверждают, что это попытка Порошенко отвлечь внимание. Но во-первых, большого внимания к пленкам Онищенко нет. Во-вторых, обращение к патриарху Варфоломею готовилось уже давно. Когда президент сказал, что на протяжении 4 лет велась постоянная работа в этом направлении, он не лжет. Это один из стратегических моментов, который мало связан с компроматом на Порошенко. Просто совпало, хоть и выглядит это совпадение по-дурацки.