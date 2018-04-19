Бежавший из страны украинский депутат начал публикацию компромата на Порошенко

На записи человек, голос которого похож на голос Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности с бывшим министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против последнего. Злочевский, в свою очередь, через Онищенко предлагает Порошенко долю в своем газовом бизнесе. Собеседник беглого депутата назвал Злочевского «хорошим парнем» и пообещал подумать, что можно сделать.

Также выясняется, что Злочевский перечислил на счета подконтрольных Порошенко компаний десять миллионов долларов. Он готов «свернуть этот долг», если президент Украины примет его предложение.

В ходе диалога собеседники обсуждают и некую «Юлю». «Она продолжает мутить против меня», — говорит человек с голосом, похожим на голос Порошенко. Онищенко в ответ предложил устроить им встречу.

Полную текстовую расшифровку разговора, как и одну из глав книги «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе», которую Онищенко готовит к публикации, опубликовала «Страна.ua». Также на сайте издания появилась выдержка из книги, касающаяся появления у партии «Народный фронт» 40 миллионов долларов, которые в 2014 году были направлены на ее избирательную кампанию. По утверждениям Онищенко, эти деньги с помощью коррупционной схемы были «вытянуты» из государственного бюджета Украины. Лидером партии является бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк