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Украина поразила США: кормит сотни генералов, не видевших окопов
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Украина поразила США: кормит сотни генералов, не видевших окопов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Которые, к тому же, плохо стреляют
Современная Украины — страна парадоксов. По бумагам постсоветская республика — вроде бы не в состоянии войны. С так называемой АТО все формальности тоже не решены. Тем не менее генералов в армии больше, чем в странах, входящих в НАТО.
На данное обстоятельство обратила внимание поэтесса Соломия Украинец. «У нас 450 генералов, в США — 40, — написала г-жа Украинец на своей страничке в соцсети. — До 2014 года Украина ни с кем не воевала. За какие заслуги они обвешаны наградами от плеч и до …? За что награды? За какие-то воображаемые подвиги на бумаге? Ни один из них не был в окопе, под обстрелом. Или, может, за Иловайск или Дебальцево, когда бойцу был нужен совет и помощь, но телефоны в их кабинетах молчали?! Или за то, что у нас 4-й год война, которую они боятся признать и перепугано называют АТО? За что?!».
С зарплатами у украинского генералитета тоже не все так просто. В основном оттого, что в денежном обеспечении военных любители поживиться успешно находят дополнительные лазейки. То бишь банальные, но при этом очень выгодные премии. Казалось бы, все в нынешних ВСУ изменено под стандарты НАТО. Однако при этом, как признавался еще в прошлом, 2017-м году секретарь Совета по нацбезопасности и обороне при президенте Украины Александр Турчинов, вычислить конечную сумму весьма и весьма сложно. Иными словами, в воинских частях под Киевом люди умудряются зарабатывать в разы больше, чем молодые люди, в прямом смысле сидящие в окопах и каждый час рискующие своими жизнями.
Оклады украинских генералов и впрямь достойны уважения. Здесь учитывают и доплату за звание, и должностную надбавку, и выслугу лет, и выполнение особо важных заданий (что по отношению к генералам, ни разу не выезжавшим в зону АТО, выглядит особенно издевательски), суточные и прочее.
Стоят ли затрачиваемых на них казенных денег генералы Нэзалэжной? Лучше всех на этот вопрос ответил майор Армии обороны Израиля Виктор Верцнер По мнению этого инструктора ЦАХАЛ, украинские генералы, «с которыми имел честь общаться», — абсолютно профессионально непригодны, зачастую крайне тупы. Их отношение к солдату — унизительное, зачастую издевательское.
Два наиболее распространенных в генеральской среде синдрома, подмеченные г-ном Верцнером, — «мы все сами знаем лучше вас» и «украинская армия — сильнейшая в Европе»…
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