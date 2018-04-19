Порошенко успел нажиться на флоте Украины

Бывший глава Генштаба упомянул программу кораблестроения для ВМС Украины, запущенную в 2011-м. Первым ее проектом стал корвет «Владимир Великий». На следующий год началось строительство бронированных катеров типа «Гюрза-М», которые были приняты на вооружение только в 2016-м.

Ильин подчеркнул, что катера собирались строить на Черноморском судостроительном заводе после оценки всех профильных предприятий страны. «Но был маленький нюанс. Министром экономического развития этот заказ был заблокирован. Установили причину — было требование разместить заказ на „Ленинской Кузне“ (после декоммунизации называется „Кузница на Рыбальском“ — прим. »Ленты.ру» )», — сообщил он. Порошенко опосредованно владеет указанным предприятием.

На допросе Ильин добавил, что с 2010 года финансирование Вооруженных сил было увеличено на 80 процентов. Стоимость госконтракта на строительство катеров «Гюрза-М» не уточняется.

Бывший глава Генштаба ВСУ занимал свой пост с 2012 по 2014 годы. Порошенко занимал должность министра экономического развития и торговли в кабмине при президентстве Виктора Януковича с марта по декабрь 2012-го.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и дело о госизмене. Он объявлен в розыск, его имущество на территории страны арестовано.