Савченко в СИЗО увлеклась оригами

Об этом сообщили украинские судэксперты

Поделки арестованной Савченко опубликованы в Facebook на странице Киевского НИИ судебных экспертиз.

В подписи к фото говорится, что завотделом психологических исследований Юрий Ирхин передал в музей института подарок от Савченко — поделки оригами, сделанные ее руками.

На снимках видно, что народный депутат во время пребывания в следственном изоляторе начала изготавливать оригами. Надежда Савченко смастерила из бумаги двух птиц.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Савченко готовила в стране «государственный переворот в интересах России ». После ареста она объявила о голодовке, которую собирается продолжать до того, как выйдет на свободу.

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