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Савченко в СИЗО увлеклась оригами
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Савченко в СИЗО увлеклась оригами 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Об этом сообщили украинские судэксперты
Арестованная на Украине депутат Верховной Рады Надежда Савченко, обвиненная в госизмене, увлеклась поделками из бумаги — оригами.
Поделки арестованной Савченко опубликованы в Facebook на странице Киевского НИИ судебных экспертиз.
В подписи к фото говорится, что завотделом психологических исследований Юрий Ирхин передал в музей института подарок от Савченко — поделки оригами, сделанные ее руками.
На снимках видно, что народный депутат во время пребывания в следственном изоляторе начала изготавливать оригами. Надежда Савченко смастерила из бумаги двух птиц.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Савченко готовила в стране «государственный переворот в интересах России». После ареста она объявила о голодовке, которую собирается продолжать до того, как выйдет на свободу.
Надя уже не д’Арк. Киевские политики о Савченко в 2016 году и сейчас
Надежду Савченко, еще недавно почитаемую на Украине как героиню, обвинили в подготовке госпереворота. Подробнее
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