Немецкий депутат: После государственного переворота на Украине установилась власть, которая не уважает законы логики

Об этом сообщают «Ведомости-Украина». «Поводом для дискуссии стала как и общая политическая ситуация в Восточной Европе, так и в особенности и презентованная берлинским экспертом Миланом Маркесом 7 апреля работа «Насильственная украинизация румынского и венгерского меньшинств в УССР в 1940-1950-х годах», в которой рассказывается об исторических предпосылках нынешней языковой политики Киева в отношении национальных меньшинств (прежде всего, венгров и румын)», — отмечается в публикации. В дискуссии приняли участие ряд политиков и общественных деятелей Германии и Восточной Европы. В частности, депутат бундестага , замруководителя фракции партии Die Linke Андрей Хунко, австрийкий политик-евроскептик Вильгельм Лангталер, представитель Фонда Розы Люксембург — Юдит Дельхайм, представитель венгерской общины ФРГ Макс Сабо, исследователь Мальте Данилюк. Модератором дискуссии была сотрудник аппарата бундестага Франциска Линднер. Среди прочего обсуждалась внутриполитическая ситуация на Украине , проблемы с правами человека в этой стране, конфликт в Донбассе, что в целом делает сближение Украины с Евросоюзом все более призрачными. «После государственного переворота на Украине установилась власть, которая не уважает ни права человека, ни законы логики. Нам необходима нормализация отношений с Россией и мирное урегулирование в Украине, с учетом национальных и социальных прав всех меньшинств и социальных групп, представленных в стране», — заявил Хунко. Он подчеркнул недопустимость ущемлений прав языковых и национальных меньшинств, осудив факты дискриминации, которые упомянул историк Маркес. «Процесс интеграции Украины в ЕС явно провален. Нужна полная перезагрузка отношений в треугольнике Украина-Россия-ЕС», — заявил Лангталер. В свою очередь, представитель венгерской общины Берлина Макс Сабо заявил о необходимости организации поездки в Украину для изучения ситуации с правами венгров. Руководитель организации «Берлин против войны» Генрих Бюхер обратился к руководству партии «Левая» с требованием более четкой позиции по вопросу отношения к украинской власти и соблюдения прав меньшинств на Украине, а также по отношению к России. Он надеется, что немецкие парламентарии займут более жесткую позицию по отношению к украинскому правительству Присутствовавший на дискуссии Карстен Шульц — депутат районного собрания Шонефельда— отметил необходимость изменения курса немецкого правительства в отношении Украины, необходимость прекращения поддержки киевских властей. Немецкие политики и активисты заявили о необходимости более пристально следить за происходящим на Украине.