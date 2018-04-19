Новинский: Вселенский патриарх не пойдет на поддержку различных квази-церквей

Об этом он заявил в парламенте после голосования за обращение к Варфоломею ІІ.

«Вселенский патриарх не пойдет на поддержку различных квази-церквей. Потому что это будет означать раскол в мировом православии. Это будет раскол больше того, когда христиане разделились на католиков и православных. Варфоломей на это не пойдет. Он думает о том, кем войдет в историю. Это не президент Порошенко , который дальше своего носа не видит», — считает Новинский.

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко обманывает свой народ.

«Сейчас, так хорошо расписывая, как все будет, Порошенко обманывает народ. Пусть он свои обещания выполнит предвыборные. Он лжец и негодяй», — заявил Новинский.