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В Раде назвали фейком обсуждение Порошенко закрытия дела экс-министра экологии
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В Раде назвали фейком обсуждение Порошенко закрытия дела экс-министра экологии 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: Украина.ру
Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко назвала подделкой представленный депутатом Александром Онищенко телефонный разговор якобы с Петром Порошенко.
«До тех пор, пока экспертиза официально не даст, что это голос того или иного политика, того или иного человека, мы считаем, что это фейк. Фейки не комментируем», — сказала Луценко, передает РИА «Новости».
Ранее Онищенко в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. По его словам, запись была сделана в 2016 году в администрации президента.
Ранее Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины отменить розыск Злочевского из-за нарушения процессуальных норм. Злочевский был объявлен в розыск в январе 2015 года в рамках уголовного дела. По версии следствия, он злоупотреблял служебным положением главы Минэкологии для собственного обогащения.
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