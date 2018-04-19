В Раде назвали фейком обсуждение Порошенко закрытия дела экс-министра экологии

«До тех пор, пока экспертиза официально не даст, что это голос того или иного политика, того или иного человека, мы считаем, что это фейк. Фейки не комментируем», — сказала Луценко, передает РИА «Новости»

Ранее Онищенко в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. По его словам, запись была сделана в 2016 году в администрации президента

Ранее Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины отменить розыск Злочевского из-за нарушения процессуальных норм. Злочевский был объявлен в розыск в январе 2015 года в рамках уголовного дела. По версии следствия, он злоупотреблял служебным положением главы Минэкологии для собственного обогащения.