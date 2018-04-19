К 2020 году Крым может превзойти «украинский период» по обеспеченности населения жильем 

К 2020 году на каждого жителя Крыма будет приходиться больше квадратных метров жилой недвижимости, чем это было до присоединения Крыма к России, сообщила RNS в кулуарах Ялтинского международного экономического форума министр экономического развития Крыма Наталья Чабан.
«У нас до 2014 года на каждого жителя приходилось 23 кв. м. После возвращения в Россию нам пришлось переоформлять документы, и из-за этого показатель уменьшился. Сейчас у нас 16 кв. м. на человека. Но с учетом того, что у нас запланированы большие объемы ввода жилья в эксплуатацию, к 2020 году мы ожидаем 30 кв. м. на одного человека. То есть больше, чем при Украине», — сказала Чабан.