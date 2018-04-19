На конференции по Донбассу предложили запретить въезд в РФ участникам АТО 

Участники конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса» предложили запретить въезд в РФ участникам «антитеррористической операции» на юго-востоке Украины. Такое предложение содержится в резолюции форума.
В документе указывается на необходимость уголовного и административного преследования членов украинских националистических группировок, «признанных Верховным Судом РФ экстремистскими и запрещенными на территории России с целях обеспечения неотвратимости наказания». Кроме того, рекомендуется «использовать механизм запрета на въезд в Российскую Федерацию активистов указанных организаций, а также участников так называемой „Антитеррористической операции“.
Кроме того, участники конференции отмечают необходимость противодействия попыткам оправдания нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников на Украине в постоянном взаимодействии с партнерами в Европейском союзе, Совете Европы, ОБСЕ и на иных международных площадках по этой проблеме. Предлагается разработать практические меры в отношении граждан Украины и других государств, поддерживающих политику реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников и их пособников, включающих как персональные санкции, так и санкции в области торгово-экономического сотрудничества.
Рекомендовано также задействовать инструменты международного права в целях воздействия на ответственные структуры, и частных лиц иностранных государств, покровительствующих фальсификации истории и распространению русофобии, сформировать межведомственные механизмы, которые бы позволили осуществлять последовательную деятельность по противодействию распространению антироссийских исторических концепций.
В конференции приняли участие члены Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины во главе с вице-спикером Совета Федерации Юрием Воробьевым, глава Народного собрания ДНР Денис Пушилин, врио вице-премьера ЛНР Александр Дробот, замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, представители российских регионов, общественности, культуры, образования России и непризнанных республик Донбасса.