На конференции по Донбассу предложили запретить въезд в РФ участникам АТО

Участники конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса» предложили запретить въезд в РФ участникам «антитеррористической операции» на юго-востоке Украины . Такое предложение содержится в резолюции форума.

В документе указывается на необходимость уголовного и административного преследования членов украинских националистических группировок, «признанных Верховным Судом РФ экстремистскими и запрещенными на территории России с целях обеспечения неотвратимости наказания». Кроме того, рекомендуется «использовать механизм запрета на въезд в Российскую Федерацию активистов указанных организаций, а также участников так называемой „Антитеррористической операции“.

Совете Европы, Кроме того, участники конференции отмечают необходимость противодействия попыткам оправдания нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников на Украине в постоянном взаимодействии с партнерами в Европейском союзе ОБСЕ и на иных международных площадках по этой проблеме. Предлагается разработать практические меры в отношении граждан Украины и других государств, поддерживающих политику реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников и их пособников, включающих как персональные санкции, так и санкции в области торгово-экономического сотрудничества.

Рекомендовано также задействовать инструменты международного права в целях воздействия на ответственные структуры, и частных лиц иностранных государств, покровительствующих фальсификации истории и распространению русофобии, сформировать межведомственные механизмы, которые бы позволили осуществлять последовательную деятельность по противодействию распространению антироссийских исторических концепций.