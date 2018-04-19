Рада определилась, сколько платить семьям иностранцев, погибших в украинских войсках

Парламент поддержал законопроект № 6689 «О внесении изменения в статью 214 закона „О воинской обязанности и военной службе“. За документ поддержали 250 проголосовали.

Согласно закону, на иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходят военную службу в ВСУ по контракту, распространяются условия и порядок выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности, предусмотренные для украинских военнослужащих и членов их семей.

Авторы документа в пояснительной записке отмечают, что таким образом будет исправлено юридическая коллизия, возникшая в сфере социальной защиты военнослужащих ВСУ.

Однако с получением пособий дела обстоят хуже, чем кажется на бумаге. При увольнении из ВСУ практически невозможно получить пособие.

Ранее украинские юристы объясняли, кому полагается пособие при увольнении из ВСУ Согласно статье 15 Закона Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“. Так, военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы, выплачивается единовременное денежное пособие, если они увольняются: — по состоянию здоровья; в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий; в связи систематическим невыполнением условий контракта командованием; по собственному желанию; по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.

Но по факту солдаты не получают эти деньги. Даже когда они увольняются по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, получить это пособие просто нереально. Полученные в бою ранения, поврежденное оружие власти списывают на бытовые случаи, а за материальные ценности требуют возмещения ущерба.