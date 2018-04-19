Упрощённое получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР не противоречит Минским соглашениям — эксперт

России необходимо гласно и открыто обсуждать модели экономического восстановления Донбасса. Такое мнение высказал политолог Михаил Ремизов

Он считает, что «мы можем и должны поставить вопрос о тех людях, которые зависли серой зоне» — таковой, с точки зрения международного права, считаются ДНР и ЛНР. «Их жители могут получать российское гражданство в упрощённом порядке — это никак не противоречит Минским соглашениям, другим международным документам», — отметил политолог.

Михаил Ремизов также считает, что в России нужно «открыто и гласно вести обсуждение моделей экономического восстановления Донбасса». «При этом маршруты транзита в Донбасс из Украины и Европы будут закрыты — это сложный сценарий, но решение возникающих в связи с его появлением вопросов эксперты обязаны искать. Иначе тупиковость ситуации в отношении к Донбассу не преодолеть», — считает политолог.

Кроме того, он поднял тему статуса ДНР и ЛНР. «Нас ставят перед радикальным выбором — между признанием и последующей интеграцией Донбасса в РФ или полным отказом от поддержки ДНР и ЛНР и неизбежной вслед за этим решением моральной и геополитической деградацией российской международной политики», — отметил Михаил Ремизов.

Как отметил политолог, следует вспомнить, что при принятии решении по Крыму в Кремле учитывались ожидания общества — сегодня их надо артикулировать и последовательно формировать в отношении республик Донбасса.

По словам политолога, в этом залог оптимизма, потому что народ всегда делал правильный выбор.