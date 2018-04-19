«Четыре года ЦИК сидела с превышением срока полномочий, а сегодня вдруг внезапно решили проголосовать за новых членов по укороченному сценарию», — заявил журналистам NewsOne народный депутат от фракции БПП Сергей Лещенко.
По словам народного депутата, президент Петр Порошенко понимает, что партия «Народный фронт», которая входит в коалицию большинства в парламенте, в преддверии выборов начинает вести свою игру и дистанцируется от него.
Лещенко считает, что прежде чем проводить внеочередные выборы, необходимо изменить избирательную систему Украины и отменить коррупционную мажоритарную схему.
Спешка, которую демонстрирует власть с голосованием за новый состав ЦИК, говорит о том, что президент не хочет менять избирательную систему, а хочет изменить состав парламента по старым правилам и ввести в Верховную Раду больше лояльных к нему людей, которые в дальнейшем гарантируют его переизбрание на второй срок.