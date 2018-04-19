В Кремле прокомментировали создание независимой церкви на Украине 

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, Патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности создания на Украине независимой поместной православной церкви.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко решил обратиться к вселенскому патриархату с просьбой предоставить Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви и попросил Раду поддержать его.