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В Кремле прокомментировали создание независимой церкви на Украине
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В Кремле прокомментировали создание независимой церкви на Украине 

Российская Газета 1 час назад
Действия, направленные на раскол РПЦ, в Москве не приветствуют.
"Вы знаете позицию Русской православной церкви, Патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности создания на Украине независимой поместной православной церкви.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко решил обратиться к вселенскому патриархату с просьбой предоставить Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви и попросил Раду поддержать его.
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