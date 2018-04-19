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Бойко: Автокефалия приведет к распаду Украины
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Бойко: Автокефалия приведет к распаду Украины 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Депутаты «Оппозиционного блока» считают, что этот вопрос не должен подниматься политиками и, тем более, президентом.
«Государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы. Эти вопросы должны решаться исключительно руководителями религиозных организаций и прихожанами», — заявил лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко на заседании парламента.
Он отметил, что тема слишком болезненна для населения, и ее нельзя затрагивать без референдума и воли народа. Депутат заявил, что церковные вопросы никогда не поднимались гражданами Украины, и такие инициативы политиков могут привести к распаду страны.
Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий её административную независимость от других поместных церквей. Всего в мире есть около двух десятков автокефальных православных церквей, среди них — русская, греческая, румынская, болгарская, грузинская, польская.
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