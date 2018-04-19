Киев хочет наладить сотрудничество с НАТО на наивысшем уровне к июлю

Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен блокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС , а также саммите «Украина — НАТО» в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона «Об образовании», существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств. В Киеве позже заявили, что под вопросом остается проведение комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств, однако участие президента в саммите состоится.

"В НАТО существуют вещи, которые сейчас, несмотря на проблему с Венгрией, происходят ежедневно. Наше взаимодействие с НАТО, включая и Венгрию, кстати, не пострадало. Политические встречи выше уровня посла не происходят. То есть министры и президенты не заседают пока что. Мы считаем, что все-таки до июля — а 11-12-го будет саммит, — нам удастся разблокировать эту проблему. Потому что Порошенко уже приглашен в Брюссель на заседание всех глав государств, посвященное операции в Афганистане , и мы участвуем в ней тоже…", — приводит слова Пристайко сайт телеканала.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Сейчас Украина проводит реформы в своей армии, чтобы она соответствовала стандартам НАТО для вступления в альянс.

В марте НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть организация на своем сайте внесла правку по Украине, которая зафиксировала изменение официальной позиции Украины о том, что страна хочет добиваться членства в НАТО. Также в марте президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству (ПДЧ) страны в альянсе.

Порошенко заявлял, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе. Согласно годовой программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, в этом году Украина планирует начать диалог со странами-членами НАТО по получению ПДЧ.