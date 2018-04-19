В Кремле прокомментировали принятое Радой постановление о создании автокефалии поместной церкви 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Верховная рада Украины приняла проект постановления о поддержке обращения президента страны Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии.
«Вы знаете позицию РПЦ. Вы знаете позицию Патриарха всея Руси по этому вопросу. И, конечно, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», — сказал Песков.
Ранее Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефалии поместной церкви.