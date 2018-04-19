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Порошенко назвал основание Москвы ошибкой киевских князей
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Порошенко назвал основание Москвы ошибкой киевских князей 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной раде, назвал основание Москвы «опрометчивым решением древнерусских князей», добавив, что с созданием в стране независимой православной церкви «историческая справедливость» будет восстановлена.
«Этот долгожданный томос (разрешение) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил Порошенко, передает РИА «Новости».
Во вторник украинский президент Петр Порошенко заявил, что до 28 июля Синод вселенского патриарха может принять решение о создании единой поместной автокефальной церкви на Украине.
В начале апреля Порошенко во время поездки в Стамбул встретился с патриархом Варфоломеем и попросил у него церковной независимости от Москвы.
На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является часть РПЦ. Однако в 1992 году была создана также раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Ее не признает ни одна из канонических православных церквей.
Украинские власти в последние годы стремятся объединить УПЦ МП с УПЦ КП под началом последней.
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Комментарии6  Ещё 6 источников 
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