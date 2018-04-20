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Порошенко — коррупционер, а Коля — хороший парень: соцсети перематывают «пленки Онищенко»
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Порошенко — коррупционер, а Коля — хороший парень: соцсети перематывают «пленки Онищенко» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Позицию украинских властей по поводу предоставленных на обозрение СМИ записей беседы с президентом прокомментировал сам беглый депутат Александр Онищенко. Политик заключил Порошенко, как и следственные органы, в расследовании подлинности пленок не заинтересованы. В то же время сам Онищенко открыт к сотрудничеству.
Кстати, о правоохранительных органах. Между главой МВД Арсеном Аваковым и Онищенко завязался горячий спор в соцсетях.
Бывший народный депутат Егор Фирсов отмечает, что справедливое расследование по пленкам Александра Онищенко будет проведено в зависимости от того, кого выберут следующим президентом Украины.
Украинский политик Елена Бондаренко возмущена тем, что НАБУ до сих пор не взяла у Онищенко скандальные записи.
Администрация президента предпочла занять страусиную позицию, отмечает украинский депутат Виктор Чумак.
По мнению журналиста Александра Дубинского, пленки Онищенко доказывают: Порошенко создал в стране феодальный строй.
Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина считает, что пленки появились аккурат к предвыборной кампании президента, поскольку договориться с властью Онищенко так и не удалось.
Депутат Днепропетровского облсовета Андрей Смиирнов отмечает, что на фоне других доказательств коррумпированности президента, очередные факты лишь ложатся в копилку предыдущих.
Но есть и те, кто сомневаются в подлинности пленок, не отрицая того, что президент Украины и без этих записей очевидный коррупционер. Об этом украинский журналист Максим Кухар.
Политический эксперт Елена Дьяченко пишет, что Порошенко после всей этой истории к Константинопольскому патриарху лучше не обращаться. По крайней мере в этой жизни.
Украинский журналист Вячеслав Чечило отмечает, что экс-министр экологии Николай Злочевский и компания из «складных часов» Онищенко украинскому президенту на выборах не помогут.
Правду о своем правителе нужно знать и ей надо делиться, пишет экс-министр юстиции Елена Лукаш.
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