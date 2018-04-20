Порошенко — коррупционер, а Коля — хороший парень: соцсети перематывают «пленки Онищенко»

Позицию украинских властей по поводу предоставленных на обозрение СМИ записей беседы с президентом прокомментировал сам беглый депутат Александр Онищенко . Политик заключил Порошенко, как и следственные органы, в расследовании подлинности пленок не заинтересованы. В то же время сам Онищенко открыт к сотрудничеству.

Бывший народный депутат Егор Фирсов отмечает, что справедливое расследование по пленкам Александра Онищенко будет проведено в зависимости от того, кого выберут следующим президентом Украины

Украинский политик Елена Бондаренко возмущена тем, что НАБУ до сих пор не взяла у Онищенко скандальные записи.

По мнению журналиста Александра Дубинского, пленки Онищенко доказывают: Порошенко создал в стране феодальный строй.

Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина считает, что пленки появились аккурат к предвыборной кампании президента, поскольку договориться с властью Онищенко так и не удалось.

Депутат Днепропетровского облсовета Андрей Смиирнов отмечает, что на фоне других доказательств коррумпированности президента, очередные факты лишь ложатся в копилку предыдущих.

Но есть и те, кто сомневаются в подлинности пленок, не отрицая того, что президент Украины и без этих записей очевидный коррупционер. Об этом украинский журналист Максим Кухар.

Политический эксперт Елена Дьяченко пишет, что Порошенко после всей этой истории к Константинопольскому патриарху лучше не обращаться. По крайней мере в этой жизни.

Украинский журналист Вячеслав Чечило отмечает, что экс-министр экологии Николай Злочевский и компания из «складных часов» Онищенко украинскому президенту на выборах не помогут.