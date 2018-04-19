Царёв призвал приютить украинских моряков в Крыму

Бывший депутат Верховной рады , экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв , который сейчас проживает в Крыму , в эфире НСН призвал дать гражданство украинским морякам, которые так и не получили жильё после переезда из полуострова. По его словам, российский регион должен принять обратно офицеров (слушайте аудио).

«Отличительными чертами русских являются сила и доброта. Сильный может себе позволить быть добрым. Я бы принял этих людей, дал бы им гражданство, тем более, что по закону они имеют право на гражданство, потому что были в Крыму во время референдума. Пускай живут!» — заявил НСН Царёв.

Политолог: Украинские моряки могут уехать в Крым от безысходности По словам бывшего спикера парламента Новороссии, русских постоянно пытаются разделить.

«Мне жаль всех людей, всех украинцев, жаль нас. Каждые 100 лет придумывают способ, чтобы разделить русских. В предыдущий раз на богатых и бедных разделили, провели революцию, теперь разделили один народ на русских и украинцев», — отметил Царёв.