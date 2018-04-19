Царёв призвал приютить украинских моряков в Крыму 

Бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв, который сейчас проживает в Крыму, в эфире НСН призвал дать гражданство украинским морякам, которые так и не получили жильё после переезда из полуострова. По его словам, российский регион должен принять обратно офицеров (слушайте аудио).
«Отличительными чертами русских являются сила и доброта. Сильный может себе позволить быть добрым. Я бы принял этих людей, дал бы им гражданство, тем более, что по закону они имеют право на гражданство, потому что были в Крыму во время референдума. Пускай живут!» — заявил НСН Царёв.
Политолог: Украинские моряки могут уехать в Крым от безысходности По словам бывшего спикера парламента Новороссии, русских постоянно пытаются разделить.
«Мне жаль всех людей, всех украинцев, жаль нас. Каждые 100 лет придумывают способ, чтобы разделить русских. В предыдущий раз на богатых и бедных разделили, провели революцию, теперь разделили один народ на русских и украинцев», — отметил Царёв.
Напомним, 18 апреля стало известно, что моряки обратились с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко, потребовав решить квартирный вопрос. Документ подписали 35 человек, почти все из них — представители старшего офицерского состава. Они подчеркнули, что покинули Крым в 2014 году, оставив жильё и имущество, потому что являются патриотами. Однако государство так и не предоставило им новое жильё. Моряки также сказали, что им придётся вернуться в Крым и попросить гражданство РФ, если квартирный вопрос так и не будет решён, сообщает «Свободная Пресса».