Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса

"Комитет поддержки жителей юга-востока Украины будет и в дальнейшем поддерживать практику проведения таких важных форумов. Мы продолжим оказывать гуманитарную поддержку населению Донбасса, а для этого нам нужно лучше слышать их чаяния", — сказал сенатор.

Воробьев также отметил активную работу на конференции делегаций из субъектов РФ, общественных организаций и рядовых граждан, которые вносят свой вклад в поддержку людей, оказавшихся в непростой ситуации в зоне конфликта на территории Донбасса. «Мы — единая семья славянских народов, мы должны помогать друг другу», — подчеркнул он.

Вице-спикер СФ сообщил, что в комитет поддержки жителей юго-востока Украины поступило много предложений из российских регионов в плане дальнейшего сотрудничества и гуманитарного взаимодействия с общественными организациями на территории Донбасса. «Это реальный план, который уже реализуется», — сказал Воробьев.