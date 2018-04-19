МККК направил в неподконтрольную Киеву часть Донбасса более 120 тонн гуманитарной помощи

"Через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» для въезда на временно оккупированную территорию Украины (неподконтрольная Киеву территория Донбасса — прим. ТАСС) последовали семь грузовых автомобилей с более 123 т гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста", — говорится в сообщении. Транспортные средства доставили жителям Донбасса гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.

Предыдущая партия гуманитарной помощи МККК прибыла в Донбасс 5 марта.