МККК направил в неподконтрольную Киеву часть Донбасса более 120 тонн гуманитарной помощи 

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Международный Комитет Красного креста (МККК) доставил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса более 120 т гуманитарной помощи. Об этом в четверг сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"Через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» для въезда на временно оккупированную территорию Украины (неподконтрольная Киеву территория Донбасса — прим. ТАСС) последовали семь грузовых автомобилей с более 123 т гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста", — говорится в сообщении. Транспортные средства доставили жителям Донбасса гигиенические наборы, канцелярские принадлежности и сульфат алюминия.
Предыдущая партия гуманитарной помощи МККК прибыла в Донбасс 5 марта.
В то же время 29 марта в Донецк и Луганск доставила свыше 400 т гуманитарной помощи колонна МЧС России. Помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. Всего было направлено 74 автоколонны с 73 тыс. т гуманитарных грузов.