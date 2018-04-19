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В ДНР предложили проработать сотрудничество российской и донецкой молодёжи
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В ДНР предложили проработать сотрудничество российской и донецкой молодёжи 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ДНР и ЛНР расширяют интеграцию с Россией, и настало время разработать совместные стратегические планы развития по различным направлениям, в том числе сотрудничеству молодёжи. Об этом заявил глава Народного совета ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что конфликт на Донбассе «сложный, и простых решений не существует».
«Мы прекрасно осознаём, что большое количество людей — четыре миллиона жителей ДНР и ЛНР — не могут находиться в вакууме. А Украина, блокируя наших граждан, делает всё возможное, чтобы Донбасс расширял интеграцию с Россией», — сказал Пушилин.
Он призвал проработать стратегию сотрудничества республик Донбасса и России по разным направлениям. «Меня больше всего интересует сотрудничество молодежи без из взаимодействия мы будем лишены общего будущего», — подчеркнул Денис Пушилин.
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