В ДНР предложили проработать сотрудничество российской и донецкой молодёжи

ДНР и ЛНР расширяют интеграцию с Россией , и настало время разработать совместные стратегические планы развития по различным направлениям, в том числе сотрудничеству молодёжи. Об этом заявил глава Народного совета ДНР Денис Пушилин

Он отметил, что конфликт на Донбассе «сложный, и простых решений не существует».

«Мы прекрасно осознаём, что большое количество людей — четыре миллиона жителей ДНР и ЛНР — не могут находиться в вакууме. А Украина , блокируя наших граждан, делает всё возможное, чтобы Донбасс расширял интеграцию с Россией», — сказал Пушилин.

Он призвал проработать стратегию сотрудничества республик Донбасса и России по разным направлениям. «Меня больше всего интересует сотрудничество молодежи без из взаимодействия мы будем лишены общего будущего», — подчеркнул Денис Пушилин.