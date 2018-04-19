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Воробьев: В России обучаются 3,5 тысяч студентов из Донбасса
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Воробьев: В России обучаются 3,5 тысяч студентов из Донбасса 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Россия оказывает активное содействие поддержанию уровня образования в непризнанных республиках Донбасса, в частности, выделяет бюджетные места в своих вузах для молодежи этого региона, рассказал сегодня в ходе конференции, посвященной культурному пространству двух народов вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев. Сенатор также возглавляет Комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины.
"В реализации наших культурных проектов активное участие принимает наше молодое поколение. Молодежи мы отводим существенную роль и в реализации гуманитарных проектов", — сказал он в своем выступлении. «Кстати, для выпускников школ, расположенных на территории Донецкой и Луганской народных республик, были организованы дополнительные бюджетные места в 11 вузах России. Сегодня у нас обучаются около 3500 студентов из Донбасса», — добавил сенатор.
Он также подчеркнул, что нынешние студенты — это ведь будущие послы мира и доброй воли между двумя братскими народами.
Воробьев также отметил, что сотрудничество в области образования развивается многопланово. В частности, с целью расширения международного сотрудничества делегация учителей начальных классов и различных профилей образования республик Донбасса участвовали в программе по повышению квалификации в 11 регионах России и освоили лучшие методики и программы, которые существуют в образовательной школе РФ.
Вице-спикер СФ также с сожалением отметил, что после распада СССР гуманитарное сотрудничество между российскими и украинскими регионами велось плохо, и был упущен момент, когда еще можно было сохранить общие ценности, традиции, историю.
В сфере культурного связей необходимо делать упор на молодое поколение, уверен председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. «Молодежь — это наше будущее, без должного внимания этого будущего может и не быть», — сказал он. Представитель Донецка предложил разработать долгосрочную программу мероприятий в области культуры и образования. По его словам, сейчас 20 регионов Донбасса поддерживают связи с субъектами РФ.
За прошлый год только в Луганской республике прошло более 170 культурных, научных, образовательных мероприятий, в которых приняли участие порядка 2300 человек, рассказал врио вице-премьера ЛНР Александр Дробот. «Интеграционная программа становится народной площадкой для сближения народов Донбасса и России», — добавил он.
Конференция «Культурное пространство народов России и Донбасса» проходит сегодня в Москве. В ней принимают участие члены Совета Федерации, представители Общественной палаты РФ, министерства культуры РФ, субъектов Федерации, а также республик юго-востока Украины.
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