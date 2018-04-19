Ещё
В Совфеде заявили, что Донбасс нужно активнее интегрировать в культурное пространство РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде заявили, что Донбасс нужно активнее интегрировать в культурное пространство РФ 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество между регионами России и юго-востоком Украины позволит интегрировать народные республики Донбасса в культурное и социальное пространство. Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, который возглавляет Комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины.
"Мы не скрываем — наши действия [комитета общественной поддержки] направлены на более тесную интеграцию народных республик Донбасса в культурное и социальное пространство Российской Федерации. Для решения этих задач нам необходимо усилить сотрудничество между регионами России и Донбассом, разработать соответствующую программу сотрудничества, в реализации которой должны принять участие, как официальные представители организаций, так и общественники, эксперты и политологи", — сказал Воробьев на открывшейся в четверг в Москве двухдневной конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса».
Он отметил, что деятельность Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины направлена в настоящее время на реализацию гуманитарной миссии на территории Донбасса. «Для нас в настоящее время основное значение имеет взаимодействие и сотрудничество в сфере молодежной политики, культуры, образования и здравоохранения. Мы поддерживаем международные и национальные общественные организации и граждан, участвующих в этих проектах», — сказал сенатор.
Он заверил участников конференции, что члены комитета общественной поддержки «будут всячески помогать деятелям культуры и общественным организациям, которые готовы сотрудничать», а также поддерживать регионы, которые готовы к такому взаимодействию. «И это станет основой для нашей работы», — подчеркнул Воробьев.
Первая конференция «Культурное пространство народов России и Донбасса» собрала несколько сотен представителей российских регионов и народных республик Донбасса. В течение двух дней им предстоит обсудить вопросы культурно-исторического характера, а также молодежной политики. В частности, в рамках встречи будут работать три тематические секции: «Русский мир и борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны», «Культурное пространство народов РФ и Донбасса» и «Проекты в сфере молодежной политики».
Одним из организаторов конференции выступил Комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины. По словам его председателя Юрия Воробьева, конференция «должна продемонстрировать культурное единение русского и украинского народов», «должна показать всему миру, что народы России и Донбасса могут сотрудничать, могут жить одним миром».
ТАСС: последние новости
Порошенко внесет в Раду законопроект о разрыве отдельных положений Договора о дружбе с РФ Грызлов: обстрел Луганска носит демонстративный античеловечный характер МККК направил в неподконтрольную Киеву часть Донбасса более 120 тонн гуманитарной помощи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России223
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня184
Тулеев уедет за границу368
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом26
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:27
Леся Никитюк рассказала об ограблении
Шоу-бизнес
03:57
Япония заявила протест России
Азия В мире
01:00
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Общество
00:07
Садальский обратился к Урганту
Шоу-бизнес
00:31
Смущенный щенок отказался играть и прославился
Общество
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение