В Совфеде заявили, что Донбасс нужно активнее интегрировать в культурное пространство РФ

"Мы не скрываем — наши действия [комитета общественной поддержки] направлены на более тесную интеграцию народных республик Донбасса в культурное и социальное пространство Российской Федерации. Для решения этих задач нам необходимо усилить сотрудничество между регионами России и Донбассом, разработать соответствующую программу сотрудничества, в реализации которой должны принять участие, как официальные представители организаций, так и общественники, эксперты и политологи", — сказал Воробьев на открывшейся в четверг в Москве двухдневной конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса».

Он отметил, что деятельность Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины направлена в настоящее время на реализацию гуманитарной миссии на территории Донбасса. «Для нас в настоящее время основное значение имеет взаимодействие и сотрудничество в сфере молодежной политики, культуры, образования и здравоохранения. Мы поддерживаем международные и национальные общественные организации и граждан, участвующих в этих проектах», — сказал сенатор.

Он заверил участников конференции, что члены комитета общественной поддержки «будут всячески помогать деятелям культуры и общественным организациям, которые готовы сотрудничать», а также поддерживать регионы, которые готовы к такому взаимодействию. «И это станет основой для нашей работы», — подчеркнул Воробьев.

Первая конференция «Культурное пространство народов России и Донбасса» собрала несколько сотен представителей российских регионов и народных республик Донбасса. В течение двух дней им предстоит обсудить вопросы культурно-исторического характера, а также молодежной политики. В частности, в рамках встречи будут работать три тематические секции: «Русский мир и борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны», «Культурное пространство народов РФ и Донбасса» и «Проекты в сфере молодежной политики».

Одним из организаторов конференции выступил Комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины. По словам его председателя Юрия Воробьева, конференция «должна продемонстрировать культурное единение русского и украинского народов», «должна показать всему миру, что народы России и Донбасса могут сотрудничать, могут жить одним миром».