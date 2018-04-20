В Минкультуры предложили снять фильм о событиях в Донбассе

В ведомстве ждут предложений по сценарию для создания фильма или сериала о Новороссии.

Министерстве культуры РФ предложили снять «достойный» фильм или сериал о событиях в Донбассе. Об этом в ходе конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса» завил первый замминистра ведомства Владимир Аристархов

«У нас до сих пор нет хорошего кино о событиях в Донбассе. Нет хорошего сценария. Мы очень ждем предложений на это счет, чтобы снять достойный фильм или сериал о Новороссии», — цитирует его ТАСС

Аристархов подчеркнул, что российские творческие коллективы неоднократно приезжали в самопровозглашенные ЛНР и ДНР с гастролями, а их коллеги из Донецка Луганска представляли свои спектакли в России

Он также напомнил, что компания «Росгосцирк» не только организовывала выступления своих артистов в тяжелое для Донбасса время, но и помогла полностью восстановить разбомбленное украинскими силовиками здание цирка в Луганске.

Замминистра отметил важную роль сотрудничества между РФ и Донбассом, которое продолжает развиваться.