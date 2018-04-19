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В Министерстве культуры хотят снять фильм о войне в Донбассе
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В Министерстве культуры хотят снять фильм о войне в Донбассе 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов рассказал, что в его ведомстве вынашивают планы снять фильм или телесериал о военных действиях в Донбассе.
По словам чиновника, для реализации этих планов необходим хороший сценарий, которого пока никто не предложил.
При этом он отметил, что за последнее время сотрудничество России с республиками Донбасса в области культуры все это время активно развивается, в частности множество артистов из России приезжали туда и выступали не только в крупных городах, но и в непосредственной близости от линии соприкосновения, пишет ТАСС.
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