Ещё
Кинематографисты попросили у Минкультуры деньги на съемки фильма о Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

Кинематографисты попросили у Минкультуры деньги на съемки фильма о Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продюсерская группа во главе с артистом Алексеем Гавриловым написала открытое письмо первому заместителю министра культуры РФ Владимиру Аристархову с просьбой выделить 67 миллионов рублей на съемки фильма о Донбассе, сценарий которого был готов еще год назад.
Ранее Аристархов заявил РИА Новости, что события, происходящие в Донбассе, достойны того, чтобы снять о них художественный фильм, в ведомстве ждут хороших сценариев и готовы их поддержать.
Продюсерская группа во главе с артистом Алексеем Гавриловым еще год назад подготовила сценарий фильма про Донбасс. Режиссером фильма станет Андрей Щербинин, главную роль исполнит Борис Галкин. Группа отправила Владимиру Аристархову открытое письмо, имеющееся в распоряжении редакции.
"Наша съемочная группа под руководством режиссера Андрея Щербинина работает над проектом художественного полнометражного фильма о событиях на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. Наш фильм о том, как опытный военный, офицер ГРУ, по возрасту уволенный в запас, вернувшийся на родину в Донбасс, во время бомбежки теряет своих близких. Он переходит линию фронта и отправляется на Украину, чтобы все увидеть своими глазами", — говорится в сообщении.
В письме говорится, что его авторы надеются на помощь замминистра культуры в том, чтобы «уточнить для сценария некоторые политические и правовые аспекты этой непростой темы».
"Для производства фильма необходима материальная помощь в размере 67 миллионов рублей", — говорится в письме.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
РИА Новости: последние новости
Украинские радикалы начинают облавы на цыган Львовский депутат в Facebook поздравила Гитлера с днем рождения Гройсман пообещал выяснить, как два члена экипажа "Норда" покинули Украину
Комментарии1  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей409
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора58
«Весь салон залит кровью»143
Путин инициировал важное совещание339
В России может резко подорожать сотовая связь91
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение