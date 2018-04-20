Кинематографисты попросили у Минкультуры деньги на съемки фильма о Донбассе

Ранее Аристархов заявил РИА Новости, что события, происходящие в Донбассе, достойны того, чтобы снять о них художественный фильм, в ведомстве ждут хороших сценариев и готовы их поддержать.

Продюсерская группа во главе с артистом Алексеем Гавриловым еще год назад подготовила сценарий фильма про Донбасс. Режиссером фильма станет Андрей Щербинин , главную роль исполнит Борис Галкин . Группа отправила Владимиру Аристархову открытое письмо, имеющееся в распоряжении редакции.

"Наша съемочная группа под руководством режиссера Андрея Щербинина работает над проектом художественного полнометражного фильма о событиях на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. Наш фильм о том, как опытный военный, офицер ГРУ , по возрасту уволенный в запас, вернувшийся на родину в Донбасс, во время бомбежки теряет своих близких. Он переходит линию фронта и отправляется на Украину, чтобы все увидеть своими глазами", — говорится в сообщении.

В письме говорится, что его авторы надеются на помощь замминистра культуры в том, чтобы «уточнить для сценария некоторые политические и правовые аспекты этой непростой темы».

"Для производства фильма необходима материальная помощь в размере 67 миллионов рублей", — говорится в письме.

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