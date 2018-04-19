Клим Ворошилов. Маршал, о котором слагали песни

Климент Ефремович Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне — Луганская область Украины ) в семье рабочего-железнодорожника.

Во время Февральской революции 1917 года Ворошилов участвовал в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. На III Съезде Советов был избран во Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), назначен комиссаром Петрограда и вместе с Феликсом Дзержинским организовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК).

В годы Гражданской войны Ворошилов занимался формированием частей Красной армии, командовал рядом войск, принимал участие в обороне Царицына. С 1919 года был назначен наркомом внутренних дел Украины, где организовал карательные операции по ликвидации украинских национальных отрядов.

Вместе с Семеном Буденным был в числе главных организаторов 1-й Конной армии и членом Реввоенсовета.

Маршал Ворошилов получил множество наград: был дважды удостоен звания Героя Советского Союза (1956, 1968 годы), вошел в число одиннадцати человек, которым присвоили обе высшие степени отличия СССР — Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда (последнее звание получил в 1960-м).