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Клим Ворошилов. Маршал, о котором слагали песни
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Клим Ворошилов. Маршал, о котором слагали песни 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Климент Ефремович Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне — Луганская область Украины) в семье рабочего-железнодорожника.
Во время Февральской революции 1917 года Ворошилов участвовал в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. На III Съезде Советов был избран во Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), назначен комиссаром Петрограда и вместе с Феликсом Дзержинским организовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК).
В годы Гражданской войны Ворошилов занимался формированием частей Красной армии, командовал рядом войск, принимал участие в обороне Царицына. С 1919 года был назначен наркомом внутренних дел Украины, где организовал карательные операции по ликвидации украинских национальных отрядов.
Вместе с Семеном Буденным был в числе главных организаторов 1-й Конной армии и членом Реввоенсовета.
Маршал Ворошилов получил множество наград: был дважды удостоен звания Героя Советского Союза (1956, 1968 годы), вошел в число одиннадцати человек, которым присвоили обе высшие степени отличия СССР — Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда (последнее звание получил в 1960-м).
Климент Ворошилов скончался 2 декабря 1969 года в Москве, был похоронен у Кремлевской стены.
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