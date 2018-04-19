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Ляшко: Если бы не Ефремов, Луганск был бы украинским
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Ляшко: Если бы не Ефремов, Луганск был бы украинским 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«В ходе судебного разбирательства допрошен свидетель стороны обвинения — народный депутат Украины VIII созыва О. Ляшко, который дал показания о событиях в Луганске весной 2014 года, в том числе о захвате административных зданий», — сказано в сообщении.
По данным «Радио Свобода» Олег Ляшко заявил, что бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий не согласились штурмовать здание СБУ в Луганске. Ляшко добавил, что «если бы Ефремов не подыгрывал сепаратистам, Луганск был бы украинским».
Следующее заседание в уголовном производстве в отношении Ефремова назначено на 19 апреля, во время которого планируется допрос свидетелей стороны обвинения. Свидетелем выступит член фракции «Радикальная партия Олега Ляшко» Игорь Мосийчук.
Политика задержали 30 июля 2016 года в киевском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Вену к сыну. Правоохранительные органы начали разбирательство на основании доноса бывшего члена «Партии регионов» Владимира Ландика, который был недоволен тем, что Ефремов не захотел покрывать его сына Романа, избившего девушку в Луганске в 2011 году.
Александра Ефремова обвиняют по пяти пунктам: организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве захвата здания управления СБУ в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; содействии в создании и деятельности террористической организации ЛНР; государственной измене.
6 марта суд продлил арест Ефремова до 3 мая.
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