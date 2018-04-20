Киев не заставил участников ЯМЭФ «собирать чемоданы», заявили в Крыму

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости . Уголовные дела со стороны Украины , заведенные на участников Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), являются фарсом, никто из иностранных гостей форума не стал впопыхах собирать чемоданы, заявил в пятницу РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский

Ранее украинские СМИ сообщили, что прокуратура Автономной Республики Крым при генпрокуратуре Украины возбудила уголовные дела в отношении европейских участников ЯМЭФ, которые приехали в Крым в обход украинского законодательства. Действия европейских участников форума подпадают под ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

"Это уже переросло в фарс, другой оценку я дать этому процессу не могу. Ни один из включенных в этот так называемый список иностранный гость, ни один участник, ни один инвестор с форума никуда не уехал, никуда не вернулся, впопыхах не собрал чемоданы и не покинул Ялту", — сказал Полонский РИА Новости в кулуарах ЯМЭФ.

Политик уверен, что преследование, инициируемое Украиной, не будет иметь никаких последствий.

"Я уверен, что вся эта история не будет иметь никаких последствий ни для форума, ни для самых людей, которые принимают в нем участие", — подчеркнул вице-премьер Крыма.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.