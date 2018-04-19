«Коммерсантъ»: «Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам организации»

На Ваш взгляд, что потеряет Украина от разрыва с СНГ?

Предназначение Содружества — это прежде всего постоянное общение и диалог, выработка совместных решений и договоренностей в интересах стран региона, взаимовыгодного сотрудничества. Выбывая из организации, государство лишает себя этих инструментов, ограничивает собственный внешнеполитический ресурс.

Дело Киева — разбираться с потерями, как и его право убеждать своих граждан, почему выход из СНГ является для них благом. Посмотрим, какие «доводы» будут в итоге предъявлены. Единственное, о чем хочу сказать заранее, — это о неприемлемости и абсолютной безосновательности попыток представить Содружество в качестве чуть ли не «враждебной» украинцам организации.

Но ключевой страной СНГ является Россия , а с ней у Украины отношения, которые вполне можно назвать враждебными

Практически в любой организации найдутся страны с непростыми отношениями, но это не повод для упреков в адрес соответствующей структуры. При этом в СНГ все прозрачно, никаких закулисных вариантов нет и быть не может.

А что Содружество потеряет от ухода Украины?

Если говорить об анонсированном Киевом официальном разрыве отношений с СНГ, то на практическое функционирование организации такой шаг вряд ли повлияет. С 2014 года никакого реального вклада в совместную работу украинцы не вносили: ежегодный долевой взнос не выплачивали, своих квотников из исполкома отозвали, в заседаниях на уровне первых лиц не участвовали, документов не подписывали. В этих обстоятельствах Содружество продолжало активно, без сбоев заниматься развитием сотрудничества, в том числе совершенствованием, адаптацией к современным реалиям собственной деятельности. Украинцы все это время имели возможность держать руку на пульсе, высказывать свое мнение и даже блокировать (организация построена на принципе консенсуса) некоторые решения. В случае выхода Киева из организации эта ситуация, естественно, поменяется.

А какие, например, решения блокировала Украина?

Речь идет о ряде решений в сфере военного сотрудничества.

И их в итоге не удалось принять?

Пришлось искать иные легальные процедуры, позволяющие предотвратить пробуксовку принятия важных решений.

А может ли Украина пойти по пути Грузии и, формально выйдя из СНГ, остаться членом ключевых его соглашений?

Намерен ли Киев в принципе повернуться спиной к региональному сотрудничеству, либо планирует сохранить участие в подписанных им в рамках СНГ многосторонних документах — это вопрос, который надо задавать украинским властям. Для украинской стороны таких многосторонних документов на сегодня насчитывается 226. В их числе, например, Договор о зоне свободной торговли, конвенции о правовой помощи и о правовом статусе трудящихся-мигрантов, соглашения об оказании медицинской помощи, о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения.

В целом в сотрудничестве по линии СНГ главным является человеческое измерение. Очевидно, что «выпадение» из наработанного здесь массива договоренностей не может не затронуть интересы конкретных людей.

Но при желании Киев может остаться участником отдельных соглашений?

Да, юридически это возможно.

Сколько сейчас составляет бюджет СНГ? Какую часть покрывает Россия? Сколько средств ранее вносила Украина?

Бюджет СНГ формируется за счет долевых взносов участников, исходя из их ВВП, и утверждается советом глав правительств. В текущем году он равен 954 млн руб., из них на Россию приходится около 75%. Ранее доля Украины составляла порядка 10%.

А как может выглядеть процедура выхода из СНГ?

От государства прежде всего должно быть получено официальное уведомление о намерении выйти из соответствующих учредительных документов. Это относится и к другим договорам в рамках организации, участником которых оно является. Затем начинается процедура экспертных консультаций с тем, чтобы урегулировать все возникающие вопросы. В принципе этот процесс можно форсировать, но по цивилизованным нормам на него отводится один год. При этом считается, что в течение этого периода государство де-юре остается участником организации.

С учетом уменьшающегося членского состава какую добавочную стоимость еще имеет СНГ — при наличии таких продвинутых интеграционных структур на постсоветском пространстве, как ЕАЭС и ОДКБ?

Во-первых, давайте не будем торопить события: Украина пока официально не сформулировала свою позицию и остается участницей СНГ. Во-вторых, договорно-правовая база Содружества значительно шире и разностороннее, охватывает сферы (в частности, гуманитарное сотрудничество, правоохранительную область), которые не входят в компетенцию ЕАЭС и ОДКБ. Наконец, принципиально важный момент состоит в том, что не все страны Содружества входят в упомянутые организации, а их заинтересованность в региональном сотрудничестве реализуется через механизмы СНГ. Поэтому задачи, стоящие перед Содружеством, востребованы и актуальны.

Некоторое время назад по инициативе Казахстана было принято решение о реформировании СНГ, в том числе об оптимизации его расходов и структуры. Как идет эта работа?

На прошлогоднем саммите в Сочи главы государств проанализировали и одобрили проделанную в этом направлении работу. Предпринятые шаги по экономии расходов, сокращению излишних чиновников и структур — лишь часть реализованных конкретных мер. Главный смысл состоял в том, чтобы повысить эффективность и качество сотрудничества, в том числе за счет более рационального распределения полномочий, передачи некоторых вопросов на нижестоящий уровень, ухода от ненужной бюрократии, ужесточения требований к готовящимся документам, наращивания взаимодействия по приоритетным, в том числе внешнеполитическим проблемам. Так что ощутимое движение вперед в этом плане есть. В то же время задача поиска дальнейших путей совершенствования деятельности Содружества остается в повестке дня.

Россия недавно предложила принять от имени всех членов СНГ заявление о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. Зачем понадобилось такое заявление? От кого ждем угрозы?

Вмешательство во внутренние дела неприемлемо для любого суверенного государства. Однако реальность здесь совершенно иная. Поэтому считаем эту тему крайне злободневной и требующей серьезного, предметного, без двойных стандартов рассмотрения на уровне международного сообщества.