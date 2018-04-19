В Европейском космическом агентстве рассказали о перспективах Украины

"Украина попросила о более близком сотрудничестве, и у нас есть всего несколько контактов с Украиной. Но, конечно, мы должны ответить… мы в процессе обсуждения этого вопроса… Я не думаю, что решение (по этому вопросу — ред.) будет очень скоро", — сказал Вернер.

Как отметил гендиректор агентства, Украина в прошлом году активно сотрудничала с ЕКА, чтобы стать его членом.

С 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс проходит 34-й ежегодный Космический симпозиум.