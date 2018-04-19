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В Европейском космическом агентстве рассказали о перспективах Украины
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"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

В Европейском космическом агентстве рассказали о перспективах Украины 

РИА Новости 38 минут назад
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр — РИА Новости. Решение о вступлении Украины в Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет принято в ближайшем будущем, сообщил РИА Новости генеральный директор ЕКА Ян Вернер.
"Украина попросила о более близком сотрудничестве, и у нас есть всего несколько контактов с Украиной. Но, конечно, мы должны ответить… мы в процессе обсуждения этого вопроса… Я не думаю, что решение (по этому вопросу — ред.) будет очень скоро", — сказал Вернер.
Как отметил гендиректор агентства, Украина в прошлом году активно сотрудничала с ЕКА, чтобы стать его членом.
С 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс проходит 34-й ежегодный Космический симпозиум.
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