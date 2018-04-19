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Представители контактной группы по Украине встретились в Минске
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Представители контактной группы по Украине встретились в Минске 

Мир24 1 час назад
Ситуацию на востоке Украины снова нельзя назвать стабильной. Об этом заявил в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
На пресс-конференции в Президент-отеле дипломат напомнил о последних инцидентах, а также призвал обеспечить безопасность и улучшить работу пунктов пропуска граждан.
«Я побывал в Донецкой и Луганской областях, в частности пересек линию соприкосновения в пункте пропуска в станице Луганской и лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые люди и люди с инвалидностью», — сказал Сайдик.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоялось в Минске накануне.
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