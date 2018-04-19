Представители контактной группы по Украине встретились в Минске

Ситуацию на востоке Украины снова нельзя назвать стабильной. Об этом заявил в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

На пресс-конференции в Президент-отеле дипломат напомнил о последних инцидентах, а также призвал обеспечить безопасность и улучшить работу пунктов пропуска граждан.

«Я побывал в Донецкой и Луганской областях, в частности пересек линию соприкосновения в пункте пропуска в станице Луганской и лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые люди и люди с инвалидностью», — сказал Сайдик.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоялось в Минске накануне.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ