М. Сайдик: в последнее время ситуация в зоне конфликта на востоке Украины была далеко не стабильная

Минск , 19 апреля / Синьхуа / — В последнее время ситуация в зоне конфликта на востоке Украины была далеко не стабильная, обеспечение безопасности и улучшение работы пунктов пропуска остается актуальной темой для трехсторонней контактной группы. Об этом в среду журналистам заявил специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

В тот день в Минске состоялась очередная встреча трехсторонней контактной группы по Украине. Как сообщил М. Сайдик на пресс-конференции по ее итогам, несмотря на то, что на последнем заседании при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей ТКГ подтвердила приверженность прекращению огня по случаю пасхальных праздников, однако в последнее время ситуация была далеко не стабильная. Он напомнил о печальных инцидентах: обстрел автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции и гибель семьи при наезде автомобиля на взрывное устройство.

М. Сайдик заявил, что на минувшей неделе он побывал в Донецкой и Луганской областях, пересек линию соприкосновения в пункте пропуска в станице Луганской и лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые люди и люди с инвалидностью.

Дипломат назвал актуальными для ТКГ и ее рабочих групп вопросы, связанные с улучшением работы действующих и открытием новых пунктов пропуска, выплатой пенсий жителям неподконтрольных территорий, а также обеспечением безопасности в целом.

По его словам, рабочая группа по безопасности на встрече обсудила общую ситуацию в зоне конфликта. Во время переговоров подчеркивалась необходимость гарантии безопасности объектов гражданской инфраструктуры. «Группа также обсудила вопросы отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств, в частности в станице Луганской, и возможности открытия новых пунктов пропуска», — проинформировал М. Сайдик.

Он также сообщил, что во время вчерашних переговоров рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми и условий их содержания. Экономическая рабочая группа обсудила дальнейшие шаги, необходимые для восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мобильной связи Vodafone-Ukraine. Политическая группа продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера. Подчеркивалось, что для успешной работы группы нужно взаимодействие с представителями «нормандского формата».

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ, следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится 4 мая в Минске.