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В Госдепе осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции
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В Госдепе осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции 

RT на русском 1 час назад
Соединённые Штаты осуждают обстрел персонала Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пострадали пять человек. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.
«Соединённые Штаты осуждают вчерашний обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине, в результате которого пострадали пять человек», — отмечается в документе.
Госдепартамент призвал обе стороны дать рабочим доступ на станцию для устранения повреждений и предотвращения «нового гуманитарного кризиса».
«Мы призываем все силы оставить позиции вокруг Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов гражданской инфраструктуры», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что Донецкая фильтровальная станция приостановила работу.
17 апреля в результате обстрела пострадали пять сотрудников станции.
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