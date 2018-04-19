В Госдепе осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции

Соединённые Штаты осуждают обстрел персонала Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пострадали пять человек. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

«Соединённые Штаты осуждают вчерашний обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине , в результате которого пострадали пять человек», — отмечается в документе.

Госдепартамент призвал обе стороны дать рабочим доступ на станцию для устранения повреждений и предотвращения «нового гуманитарного кризиса».

«Мы призываем все силы оставить позиции вокруг Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов гражданской инфраструктуры», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что Донецкая фильтровальная станция приостановила работу.

17 апреля в результате обстрела пострадали пять сотрудников станции.