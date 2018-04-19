В Киеве разрабатывают выгодный план по выходу из СНГ

Киев намерен реализовать «грузинский сценарий» в отношении Содружества Независимых Государств, а именно — выйти из состава СНГ, но остаться участником ряда важнейших соглашений. Об этом сообщил сайт газеты «Известия» со ссылкой на источники в политических кругах Киева.

Как отметил глава Украины Петр Порошенко , такие планы Незалежная намерена принять в качестве ответа на «агрессию России ». Вместе с тем, Киев уже несколько лет является формальным участником СНГ, но по-прежнему пользуется преимуществами, которые дает Содружество.

С точки зрения риторики властям Украины нужен жесткий сценарий выхода из СНГ. Но на деле перед ними стоит задача разработать «мягкий план», чтобы минимизировать потери Киева, которые неизбежно последуют после подобного шага. Надо понимать, что за таким решением стоит политика

— источник.

При этом власти Украины намерены остаться участниками лишь тех договоров, которые необходимы стране. Однако в Верховной раде к общему решению по этому вопросу прийти пока не могут.

Вместе с тем, по словам источника в исполкоме СНГ, в настоящее время Киев лишь ищет повод для выхода из Содружества. Например, перед последним собранием организации Украина потребовала убрать табличку с названием страны и флаг, но организаторы навстречу не пошли. Кроме того, почти четыре года Незалежная отказывается платить членские взносы в СНГ.