На Украине хотят ввести ответственность за недостоверную информацию в СМИ

"Давно уже остро стоит вопрос о введении какой-то формы ответственности в отношении журналистов за распространение заведомо недостоверной информации. Будет это административная или уголовная, об этом мы начнем дискуссии на комитете, будем привлекать членов комитета к этой работе и предложим в ближайшую неделю, максимум две, соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", — цитирует Винника издание "Укринформ"

Он также отметил, что законопроект не будет предусматривать введение цензуры или давления на СМИ.

"Хотел бы всех предупредить, что мы не собираемся ни вводить цензуру, ни будем давить на журналистов, ни никак запрещать писать, что нужно журналистам, но если такие действия имеют сознательный характер с целью подрыва обороноспособности государства, они должны получить соответствующую квалификацию", — подчеркнул Винник.