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На Украине хотят ввести ответственность за недостоверную информацию в СМИ
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На Украине хотят ввести ответственность за недостоверную информацию в СМИ 

РИА Новости 34 минуты назад
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны намерен через несколько недель предложить на рассмотрение парламенту законопроект о введении ответственности журналистов за распространение недостоверной информации с целью подрыва обороноспособности государства, заявил в среду секретарь комитета по национальной безопасности Иван Винник.
"Давно уже остро стоит вопрос о введении какой-то формы ответственности в отношении журналистов за распространение заведомо недостоверной информации. Будет это административная или уголовная, об этом мы начнем дискуссии на комитете, будем привлекать членов комитета к этой работе и предложим в ближайшую неделю, максимум две, соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", — цитирует Винника издание "Укринформ".
Он также отметил, что законопроект не будет предусматривать введение цензуры или давления на СМИ.
"Хотел бы всех предупредить, что мы не собираемся ни вводить цензуру, ни будем давить на журналистов, ни никак запрещать писать, что нужно журналистам, но если такие действия имеют сознательный характер с целью подрыва обороноспособности государства, они должны получить соответствующую квалификацию", — подчеркнул Винник.
Ранее украинское издание «Новое время» написало, что "Укроборонпром" закупил якобы по завышенным ценам списанные боевые машины пехоты (БМП-1) у польской компании Wtorplast. «Укроборонпром» опроверг обвинения в закупке устаревшей военной техники. Служба безопасности Украины начала проверку материала «Новое время» на наличие гостайны в публикации о закупках БМП.
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