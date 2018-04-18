Постпред РФ: возможный выход Украины из соглашений СНГ затронет интересы конкретных людей

"В целом в сотрудничестве по линии СНГ главным является человеческое измерение. Очевидно, что «выпадение» из наработанного здесь массива договоренностей не может не затронуть интересы конкретных людей", — сказал он.

Дипломат пояснил, что оставаться участником ключевых соглашений СНГ или нет при формальном выходе из организации — выбор Украины, так как юридически такая возможность сохраняется. «Для украинской стороны таких многосторонних документов на сегодня насчитывается 226», — сообщил он, добавив, что в их число входит договор о зоне свободной торговли, конвенция о правовой помощи и о правовом статусе трудящихся мигрантов, соглашения об оказании медицинской помощи.

По мнению Шведова, Украина не должна представлять СНГ в качестве «чуть ли не „враждебной“ украинцам организации, несмотря на выход из Содружества. Он также сообщил, что, хотя Киев с 2014 года практически не вносил „никакого реального вклада“ в деятельность организации, Украина блокировала ряд решений в сфере военного сотрудничества. „Пришлось искать иные легальные процедуры, позволяющие предотвратить пробуксовку принятия важных решений“, — сказал постпред РФ.

12 апреля президент Украины Петр Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода государства из учредительных органов СНГ. По данным Исполнительного комитета СНГ, официального уведомления от Украины о намерении выхода из Содружества пока не поступало.